Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» впервые за 25 лет проиграл матч АПЛ, ведя в счёте до 82-й минуты

«Челси» впервые за 25 лет проиграл матч АПЛ, ведя в счёте до 82-й минуты
Комментарии

«Челси» проиграл матч чемпионата Англии, лидируя до 82-й минуты, впервые с октября 1999 года, когда они вели до 83-й минуты в матче с «Арсеналом», но проиграли со счётом 2:3, сообщает OptaJoe на личной странице в своей социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Палмер – 16'     1:1 Уилсон – 82'     1:2 Мунис – 90+5'    

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:2), лондонский клуб вёл до 82-й минуты, но по итогу проиграл, пропустив в добавленное время.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр.

Материалы по теме
Главная рождественская сенсация в АПЛ! «Ливерпуль» точно не ждал такого подарка от «Челси»
Главная рождественская сенсация в АПЛ! «Ливерпуль» точно не ждал такого подарка от «Челси»
Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android