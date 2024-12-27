«Челси» впервые за 25 лет проиграл матч АПЛ, ведя в счёте до 82-й минуты

«Челси» проиграл матч чемпионата Англии, лидируя до 82-й минуты, впервые с октября 1999 года, когда они вели до 83-й минуты в матче с «Арсеналом», но проиграли со счётом 2:3, сообщает OptaJoe на личной странице в своей социальной сети X.

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (1:2), лондонский клуб вёл до 82-й минуты, но по итогу проиграл, пропустив в добавленное время.

«Челси» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. «Фулхэм» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков за 18 игр.

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