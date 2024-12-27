Легенда «Спартака» Пятницкий: Соболев правильно поступил, перейдя в «Зенит»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий высказал мнение о переходе из состава красно-белых в петербургский «Зенит» нападающего Александра Соболева.

— Летом случился громкий переход Соболева. Болельщики по праву считают его предателем?

— Видимо, он принял такое решение, потому что ему не было гарантировано место в составе, сложились не очень хорошие отношения с тренером. Переход из одного топ-клуба в другой — наверное, правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация — боролся за место в «Спартаке», теперь — в «Зените». В наше время, в период Романцева такой переход был бы возможен, если футболист не попадал в основной состав. Болельщики должны понимать, что для настоящего футболиста важно играть, а не сидеть на лавке. С точки зрения профессионального футболиста он поступил правильно, — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Пятницким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

Видео: Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча