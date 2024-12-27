Гвардиола отреагировал на нереализованный пенальти Холанда в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал нереализованный пенальти Эрлинга Холанда в матче 18-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1).

«Жизнь нелегка, спорт нелегок. Когда это случается, это нормально. У нас было еще много игровых минут. После этого у нас были моменты, за исключением неконтролируемой игры на последних минутах», — приводит слова Гвардиолы The independent.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 28 очков. В следующем туре команда встретится с «Лестером». Матч состоится 29 декабря.

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