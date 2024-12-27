Арне Слот прокомментировал волевую победу «Ливерпуля» над «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре своей команды в домашнем матче 18-го тура АПЛ с «Лестером» (3:1). «Красные» пропустили на шестой минуте матча, отыгрались в добавленное к первому тайму время и добились решающего преимущества после перерыва.

«Я был доволен игрой в первом тайме, я был доволен началом матча. Была только одна минута, которой я был недоволен, и это была минута, когда мы пропустили гол. Я думаю, это единственное, что мы не очень хорошо сделали в первом тайме.

Мы с самого начала создавали моменты, много угрожали воротам, часто доставляли мяч в штрафную, где у нас было много игроков — я много раз видел Робертсона перед воротами. Так что я не мог просить о большем. Но думаю, что было важно сделать счёт 1:1 перед перерывом, потому что это придало нам сил, и вы сразу увидели это во втором тайме, когда мы просто продолжили делать то, что делали. Это было не только полезно для нас, но и оказало противоположный эффект на «Лестер» — я думаю, что они подумали: «Так, теперь будет тяжело», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись от «Челси» на семь очков при игре в запасе.

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