Аморим назвал проблемы «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим назвал проблемы команды после поражения в матче 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:2).

«Мы должны улучшить взаимоотношения. Нам немного не хватает агрессии, но мы тренируемся, мы пытаемся найти лучший способ выигрывать матчи, но мы контролировали ход игры, как и в других матчах, которые мы проиграли. Я думаю, мы всегда контролировали ситуацию, не всегда доминировали, но контролировали, но те же самые моменты, например, стандартные положения, а также удаление с поля дались нам очень тяжело. Я уже говорил при всех, это будет долгий путь, и этот момент будет по-настоящему тяжёлым. Мы должны продолжать. Нам нужно время, чтобы потренироваться», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка.

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