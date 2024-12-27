«Сити» потерял 12 очков, ведя в счёте в матчах АПЛ. Это больше, чем за весь прошлый сезон

Матч 18-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Эвертоном» завершился вничью со счётом 1:1. Манкунианцы вышли вперёд на 14-й минуте игры, но упустили преимущество.

Это пятый случай в текущем сезоне АПЛ, когда «Манчестер Сити» теряет очки, ведя в счёте по ходу матча. Ранее «горожане» таким образом проиграли на выезде «Брайтону в 11-м туре (1:2) и на своём поле „Манчестер Юнайтед“ в 16-м туре (1:2), а также сыграли вничью с „Арсеналом“ на своём поле в 5-м туре (2:2 после 1:0) и „Ньюкаслом“ на выезде в 6-м туре (1:1).

Общая сумма потерянных «Манчестер Сити» очков после утраченного преимущества в счёте в текущем сезоне АПЛ составила 12. Это больше, чем за весь прошлый сезон, когда «Сити» потерял в таких матчах 10 очков.

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