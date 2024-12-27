Радимов: Винисиус не ассоциируется с джентльменством. Он создаёт много провокаций

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о претендентах на звание лучшего футболиста по итогам 2024 года по версии Globe Soccer Awards.
«Карвахаль в финале Лиги чемпионов забил победный мяч. К тому же, одним из критериев, по которым выбирают, является поведение в быту и на футбольном поле. Винисиус никак не ассоциируется с джентльменством. Он создает много проблем и провокаций для соперников, из‑за чего его не любят на большинстве стадионов в Испании. Но я понимаю, что если есть футболист, который забивает мячи, то отдать «Золотой мяч» Карвахалю будет гораздо труднее с точки зрения маркетинга, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Церемония вручения премии Globe Soccer Awards состоится 27 декабря. Ранее 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА.
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