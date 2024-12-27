Стало известно, когда Неймар может пополнить состав «Интер Майами»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар может покинуть саудовский клуб.

Как сообщает Goal, бразильский футболист может воссоединиться с экс-одноклубниками по «Барселоне» Луисом Суаресом и Лионелем Месси. «Интер Майами» предпримет попытку подписания Неймара в январе, до старта нового сезона в США, либо же в клубе подождут до окончания клубного чемпионата мира, который состоится летом 2025 года.

Напомним, недавно бразилец восстановился после последней травмы. В текущем сезоне он сыграл две игры, в которых результативными действиями не отметился. Контракт Неймара с «Аль-Хилялем» истекает по окончании сезона.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: