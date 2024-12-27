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Аморим ответил, когда наладится ситуация в «Манчестер Юнайтед»

Аморим ответил, когда наладится ситуация в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения в матче 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:2) ответил, когда наладится ситуация в команде.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 20:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Кунья – 58'     2:0 Чан – 90+9'    
Удаления: нет / Фернандеш – 47'

«Сколько потребуется времени? Понятия не имею. Вместо того чтобы размышлять об этом, я стараюсь добиваться прогресса изо дня в день, использовать каждую минуту на тренировках. Сейчас это действительно важно», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После поражения от «Вулверхэмптона» «МЮ» с 22 очками в 18 матчах находится в турнирной таблице АПЛ на 14-м месте.

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