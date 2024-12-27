Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к экс-игроку «Краснодара» Вандерсону

«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к экс-игроку «Краснодара» Вандерсону
Комментарии

Нападающий «Интернасьонала» Вандерсон может вернуться в РПЛ. Ранее игрок выступал в составе «Краснодара».

Как сообщает Globo Esporte, интерес к футболисту проявляют «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Также в приобретении игрока заинтересован бразильский «Васко да Гама».

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.

Материалы по теме
Угальде заменит Мбаппе в «ПСЖ»? Вот это новости! А трансферы в РПЛ всё ближе! LIVE
Live
Угальде заменит Мбаппе в «ПСЖ»? Вот это новости! А трансферы в РПЛ всё ближе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android