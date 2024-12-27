«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к экс-игроку «Краснодара» Вандерсону

Нападающий «Интернасьонала» Вандерсон может вернуться в РПЛ. Ранее игрок выступал в составе «Краснодара».

Как сообщает Globo Esporte, интерес к футболисту проявляют «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Также в приобретении игрока заинтересован бразильский «Васко да Гама».

Напомним, Вандерсон перешёл в «Краснодар» из шведского клуба ГАИС в сентябре 2012 года, за неполные пять лет принял участие в 155 официальных матчах, забив в них 50 мячей. В сезоне-2012/2013 Вандерсон стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он является одним из лучших снайперов в истории клуба, уступая по количеству голов лишь Фёдору Смолову и Ари.