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Пятикратный чемпион России Пятницкий рассказал, почему был вынужден уехать в Узбекистан

Пятикратный чемпион России Пятницкий рассказал, почему был вынужден уехать в Узбекистан
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Экс-полузащитник московского «Спартака» и главный тренер молодёжной команды «Динамо» из Самарканда Андрей Пятницкий рассказал, почему в январе 2024 года переехал работать в клуб из Узбекистана.

— Вы в этом году переехали работать в Узбекистан. Какие впечатления?
— Футбол он и в Африке футбол (смеётся). Обстоятельства так сложились, что пришлось перебраться в Узбекистан. У меня там живёт мама, она в возрасте и в не очень хорошем состоянии. Был вынужден находиться поближе к ней. Там я занимаюсь любимым делом — остался в футболе. Можно сказать, получил первый иностранный опыт работы. Уровень футбола в Узбекистане неплохой. Даже если просто брать результаты: национальная команда попала на Олимпиаду, выступает неплохо — в отборочном цикле занимают второе место, которое даёт возможность попасть на чемпионат мира. Футбол в Узбекистане прогрессирует, вижу талантливую молодёжь. Там меня всё устраивает — работа есть, мама рядом, — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Пятницким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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