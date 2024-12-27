Журавель отреагировал на неудачные выступления «Манчестер Юнайтед» при Амориме

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о неудачных выступлениях «Манчестер Юнайтед» под руководством португальского специалиста Рубена Аморима.

«Мне очень хочется, чтобы Аморим прошёл эти этапы и стал тут большим и сильным. По-моему, он этого заслуживает. Как часто бывает в спорте (да и в жизни) — чем жёстче испытания, тем крепче ты становишься. Главное, не сломаться.

А ещё, совсем не понимаю, в чём фишка Угарте. Надеюсь, блогеры-эксперты, к которым я обратился за оценкой, помогут разобраться. Потому что мой дилетантский взгляд видит в нём не игрока, а какую-то рухлядь», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

«Манчестер Юнайтед» с 22 очками в 18 матчах находится в турнирной таблице АПЛ на 14-м месте.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: