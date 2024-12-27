Отар Кушанашвили резко раскритиковал назначение Марко Николича в ЦСКА

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Приглашение Николича было огромной стратегической ошибкой. Это не тот Николич, который влюбил нас в себя в «Локомотиве». Николич – не тренер для ЦСКА. Из ЦСКА он будет уходить так же, как уйдёт из сборной Казахстана Черчесов, а Моуринью – из «Фенербахче». Расстанутся, говоря друг о друге гадости. Марко будет говорить, что его недопоняли: «Мне не дали ещё 17 лет, я бы видоизменил команду», — сказал Кушанашвили в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

ЦСКА под руководством Николича набрал 31 очко в 18 матчах осенней части сезона РПЛ и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и петербургского «Зенита».