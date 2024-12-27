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Экс-игрок «Спартака» Пятницкий назвал лучшего российского тренера на данный момент

Экс-игрок «Спартака» Пятницкий назвал лучшего российского тренера на данный момент
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий высказал мнение о лучшем российском тренере по ходу текущего сезона.

— Кто из российских тренеров вас привлекает? Кого можно назвать лучшим?
— Мне нравится, как играет «Краснодар» с Мусаевым, но я не видел их тренировочный процесс. Правда, в Узбекистане не очень освещается российский футбол, поэтому я был немного в изоляции — только отрывками смотрел. Повторюсь, в России есть хорошие специалисты, — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Краснодар» под руководством главного тренера Мурада Мусаева находится на первой строчке турнирной таблицы РПЛ по итогам осенней части сезона, набрав 39 очков в 18 матчах. Своё первое поражение в чемпионате «быки» потерпели только в 17-м туре.

Полное интервью с Андреем Пятницким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время
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