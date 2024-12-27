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Футболист «Ливерпуля» рассказал о постоянном контакте Юргена Клоппа с командой

Футболист «Ливерпуля» рассказал о постоянном контакте Юргена Клоппа с командой
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Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс рассказал о постоянном контакте немецкого специалиста Юргена Клоппа с командой.

«С тех пор как Юрген ушёл, я постоянно получаю от него сообщения. Он поддерживает связь со всей командой. Замечательный человек. Юрген заложил основу, а Арне Слот продолжает начатое», — приводит слова Джонса Liverpool Echo.

Напомним, Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

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