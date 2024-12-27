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27 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты АПЛ, МЧМ-2025, переходы НХЛ и КХЛ, обмены НБА, теннис

«Ливерпуль» ушёл в отрыв в АПЛ, США и Канада выиграли на МЧМ без России. Главное к утру
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Волевая победа над «Лестером» помогла «Ливерпулю» увеличить отрыв в чемпионской гонке АПЛ, сборные США и Канады стартовали с уверенных побед на молодёжном чемпионате мира по хоккею, на который не допустили сборную России, в Бразилии сообщают об интересе трёх топ-клубов РПЛ к экс-нападающему «Краснодара» Вандерсону. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ.
  2. Сборная США разгромила Германию на МЧМ-2025, забросив 10 шайб.
  3. Сборная Канады с победы стартовала на МЧМ-2025, крупно обыграв Финляндию.
  4. «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к экс-игроку «Краснодара» Вандерсону.
  5. Форварду СКА Евгению Кузнецову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму — источник.
  6. «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ.
  7. Стало известно, когда Неймар может пополнить состав «Интер Майами».
  8. «Барселона» хочет заработать не менее € 80 млн на летних трансферах — Sport.es.
  9. Даниэль Ольмо, который может покинуть «Барселону» бесплатно, прибыл в Манчестер — BBC.
  10. Стало известно, какие позиции «Реал» намерен усилить летом в первую очередь.
  11. Скотт Уилсон обменян из «Металлурга» в «Салават Юлаев».
  12. Инсайдер Шэмс Чарания раскрыл планы «Лейкерс» на трансферном рынке.
  13. ATP опубликовала окончательный рейтинг теннисистов по призовым, заработанным в 2024 году.
  14. МЧМ по хоккею 2025 — результаты, календарь, таблица, 27 декабря 2024.
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