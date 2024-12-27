«Ливерпуль» ушёл в отрыв в АПЛ, США и Канада выиграли на МЧМ без России. Главное к утру

Волевая победа над «Лестером» помогла «Ливерпулю» увеличить отрыв в чемпионской гонке АПЛ, сборные США и Канады стартовали с уверенных побед на молодёжном чемпионате мира по хоккею, на который не допустили сборную России, в Бразилии сообщают об интересе трёх топ-клубов РПЛ к экс-нападающему «Краснодара» Вандерсону. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».