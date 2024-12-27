«Реал» изменит название домашнего стадиона — Marca

Руководство «Реала» приняло решение сменить название домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает Marca, название домашней арены мадридцев будет упрощено — просто «Бернабеу» без «Сантьяго». Отмечается, что изменение в названии стадиона связано с коммерческими причинами.

Мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды итальянского специалиста Карло Анчелотти 40 очков по итогам 18 туров. Лидирует мадридский «Атлетико», набрав 41 очко.

В следующем матче «сливочные» сыграют с «Валенсией» в рамках чемпионата Испании, игра состоится в пятницу, 3 января.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: