«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 22 матчей

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Бонд. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Таким образом, серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 22 матча – 19 побед и три ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября – во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Арне Слота набрали 42 очка за 17 игр.

Рекорды «Ливерпуля»: