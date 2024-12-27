«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию до 22 матчей
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Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Лестер». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Бонд. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «Ливерпуля».
Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Лестер Сити
Лестер
0:1 Айю – 6' 1:1 Гакпо – 45+1' 2:1 Джонс – 49' 3:1 Салах – 82'
Таким образом, серия мерсисайдцев без поражений во всех турнирах длится 22 матча – 19 побед и три ничьих. Последний раз «Ливерпуль» проигрывал 14 сентября – во встрече с «Ноттингем Форест» (0:1).
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Арне Слота набрали 42 очка за 17 игр.
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