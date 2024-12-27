Андрей Пятницкий: почему не востребован Аленичев? Он подошёл бы «Спартаку» после Абаскаля

Экс-полузащитник московского «Спартака» и главный тренер молодёжной команды «Динамо» из Самарканда Андрей Пятницкий высказался по поводу особенного отношения в России к иностранным специалистам в ущерб своим собственным.

«На мой взгляд, в России есть тренеры, которые не хуже тех иностранцев, которые приезжают из-за границы. Даже зарплату они просят больше, чем россияне. Помню, в мою бытность игроком Романцев, помимо указаний по амплуа, настраивал психологически. Я не уверен, что иностранец может влезть в душу, дополнительно настроить игрока через переводчика. Тут дело в том, как тренер говорит, с какой интонацией. А переводчик просто переведёт это. Это минус иностранных специалистов.

Почему не востребован Аленичев? Я уверен, что он подошёл бы «Спартаку» после Абаскаля. Он хороший специалист, которому можно доверить команду с любой задачей», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Андреем Пятницким читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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