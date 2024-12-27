Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов считает, что ЦСКА может попасть в тройку призёров РПЛ

Семшов считает, что ЦСКА может попасть в тройку призёров РПЛ
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался об игре и результатах московского ЦСКА в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По мнению Семшова, армейцы могут закончить сезон в тройке призёров.

«Думаю, что команда имеет шансы попасть в тройку. Пришёл Пьянич, который добавил креатива. Может быть, немножко упал темп игры — всё же он не может бегать наравне с молодыми на данный момент», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».

Материалы по теме
«Зенит», ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к экс-игроку «Краснодара» Вандерсону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android