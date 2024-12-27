Семшов считает, что ЦСКА может попасть в тройку призёров РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Семшов высказался об игре и результатах московского ЦСКА в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. По мнению Семшова, армейцы могут закончить сезон в тройке призёров.

«Думаю, что команда имеет шансы попасть в тройку. Пришёл Пьянич, который добавил креатива. Может быть, немножко упал темп игры — всё же он не может бегать наравне с молодыми на данный момент», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».