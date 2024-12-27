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Шесть футболистов попали в топ-10 самых упоминаемых спортсменов России за 2024 год

Шесть футболистов попали в топ-10 самых упоминаемых спортсменов России за 2024 год
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Интернет-портал «Медиалогия» обнародовал рейтинг самых упоминаемых российских спортсменов в СМИ по итогам 2024 года. Интересно, что в десятку лучших вошли сразу шесть представителей из мира футбола — Артём Дзюба («Акрон»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо») и Александр Соболев («Зенит»).

Топ-10 российских спортсменов в отечественных СМИ за 2024 год:

1. Александр Овечкин (Хоккей) — 1 574 575,6 (медиаиндекс).
2. Даниил Медведев (Теннис) — 1 169 621,2.
3. Артём Дзюба (Футбол) — 935 335,1.
4. Матвей Сафонов (Футбол) — 706 274,9.
5. Алексей Миранчук (Футбол) — 688 900,5.
6. Максим Глушенков (Футбол) — 680 696,4.
7. Константин Тюкавин (Футбол) — 650 843,9.
8. Мирра Андреева (Теннис) — 649 283,5.
9. Андрей Рублёв (Теннис) — 630 479,1.
10. Александр Соболев (Футбол) — 617 546,9.

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