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ЖФК «Динамо» представил новую сине-розовую форму

ЖФК «Динамо» представил новую сине-розовую форму
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Пресс-служба женского футбольного клуба «Динамо» представила новую форму команды от российского бренда Bosco. Комплект выполнен в сине-розовых цветах. Ранее производитель также сделал новую форму для мужской команды бело-голубых.

Фото: ЖФК «Динамо»

Фото: ЖФК «Динамо»

Напомним, в прошедшем сезоне женской Суперлиги «Зенит» занял первое место в турнирной таблице. Команда набрала 68 очков за 24 матча. ЦСКА заработал 62 очка и расположился на второй строчке. Замкнул тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков. На четвёртом месте сезон закончил «Локомотив», также заработав 50 очков. Московское «Динамо» расположилось на пятой строчке. Команда набрала 41 очко.

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