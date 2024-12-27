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Пятницкий: не думаю, что иностранцам «Зенита» стало неинтересно в РПЛ, трофеи — это деньги

Пятницкий: не думаю, что иностранцам «Зенита» стало неинтересно в РПЛ, трофеи — это деньги
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий не считает, что проблемы «Зенита» связаны с отсутствием мотивации у легионеров.

— Раньше становилось ясно ещё в середине сезона, что «Зенит» станет чемпионом, потому что отрыв и игра команды позволяли спокойно доехать до конца и досрочно победить в РПЛ. Но сейчас уже пройдена половина чемпионата, а борьба всё ещё идёт.

— Не связываете это с тем, что иностранцам «Зенита» стало неинтересно?
— Не думаю. Уверен, что иностранцы хотят показать себя и куда-то уехать — в Испанию, Англию, Италию. Да и выигрывать никогда не надоедает, по себе знаю. К тому же чемпионство — это деньги, есть премиальные. Европейские селекционеры заглядывают в РПЛ, — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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