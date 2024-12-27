«Бока Хуниорс» предложил контракт Серхио Рамосу — Конур

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» предложил контракт испанскому защитнику Серхио Рамосу, находящемуся в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, южноамериканский клуб предложил подписать соглашение, рассчитанное на один год с возможностью продления ещё на сезон.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.