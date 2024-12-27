Майкл Оуэн иронично высказался о болельщиках «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Ньюкасла» Майкл Оуэн раскритиковал болельщиков «Манчестер Сити» за их поведение во время матча 18-го тура АПЛ между «горожанами» и «Эвертоном» (1:1).

«Ого! Фанаты «Ман Сити» освистывают свою команду в конце игры. Годы и годы невероятного успеха, свидетельствующие о лучшем футболе, который когда-либо видел мир. И когда команда больше всего в них нуждается...» — написал Оуэн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 26 декабря. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Ман Сити» по состоянию на сегодняшний день занимает седьмое место в турнирной таблице.