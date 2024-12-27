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Майкл Оуэн иронично высказался о болельщиках «Манчестер Сити»

Майкл Оуэн иронично высказался о болельщиках «Манчестер Сити»
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Бывший нападающий «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Ньюкасла» Майкл Оуэн раскритиковал болельщиков «Манчестер Сити» за их поведение во время матча 18-го тура АПЛ между «горожанами» и «Эвертоном» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

«Ого! Фанаты «Ман Сити» освистывают свою команду в конце игры. Годы и годы невероятного успеха, свидетельствующие о лучшем футболе, который когда-либо видел мир. И когда команда больше всего в них нуждается...» — написал Оуэн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 26 декабря. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. «Ман Сити» по состоянию на сегодняшний день занимает седьмое место в турнирной таблице.

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