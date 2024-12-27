Унаи Эмери прокомментировал разгромное поражение «Астон Виллы» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:3). Напомним, бирмингемцы играли вдесятером с 32-й минуты после удаления своего нападающего Джона Дурана.

«Мы начали первые 30 минут, пропустив один гол. Мы совершили ошибку, пропустив его. И, конечно, здесь сложно играть, уступая в счёте, но мы отреагировали очень хорошо. Первые 30 минут мы чувствовали себя более или менее комфортно и уверенно, чтобы продолжать следовать нашему плану игры и попытаться чего-то добиться.

После красной карточки, конечно, было сложнее. Может быть, это несправедливое решение. Может быть, это красная карточка, может быть, нет, но у нас есть VAR, чтобы попытаться не торопиться с решением. Единственный человек, который мог уделить время эпизоду, — это судья, и он вынес решение о красной карточке», — приводит слова Эмери пресс-служба клуба на официальном сайте.