В мадридском «Реале» подвели итоги 2024 года

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо подвёл итоги 2024 года для клуба, а также высказался о главном тренере «сливочных» Карло Анчелотти.

«Это был волшебный год для нас, ведь мы выиграли пять титулов. Это цикл, который длится уже долгое время, здесь всё работает. Анчелотти заставляет эту команду работать на максимуме своих возможностей. Конкуренция высока, но мы стремимся продолжать творить историю, это в нашей ДНК. Так много звёзд в команде? Это привилегия иметь в своём распоряжении всех этих выдающихся игроков, Анчелотти — мудрый человек и знает, как извлечь максимум из каждого из них», — приводит слова Бутрагеньо Sky Sport Italia.

В 2024 году «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обладателем Интерконтинентального Кубка, Суперкубка УЕФА, победителем чемпионата Испании и Суперкубка страны.