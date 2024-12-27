Стало известно, сколько денег хочет получить «Манчестер Юнайтед» от продажи Рашфорда

Английский «Манчестер Юнайтед» установил цену на нападающего клуба Маркуса Рашфорда в размере около € 60 млн, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболистом интересуются «Барселона», «Наполи», «ПСЖ», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Ахли», «Аль-Кадисия» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 27-летний Маркус Рашфорд провёл 15 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил одну голевую передачу. Также на его счету шесть игр, один гол и одна результативная передача в Лиге Европы. В Кубке английской лиги он сыграл два матча, забил два мяча и оформил один голевой пас. Рашфорд не попадал в заявку «Манчестер Юнайтед» в четырёх последних матчах.