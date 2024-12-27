В «Локомотиве» рассказали, готовы ли рассмотреть предложение от «Зенита» по Батракову

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопрос, за какую сумму железнодорожники готовы будут продать полузащитника Алексея Батракова в «Зенит».

«Зенит» готов предложить за Лёшу 100 миллионов? Такое предложение мы обсудим на совете директоров. Ну а если серьёзно — недавно мы улучшили личные условия Лёши, у него длинный контракт, опасений насчёт его ухода у нас нет», — приводит слова Ульянова Sport24.

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.