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Наумов: Гинер с Бабаевым найдут достойного человека на пост спортивного директора ЦСКА

Наумов: Гинер с Бабаевым найдут достойного человека на пост спортивного директора ЦСКА
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на увольнение Андрея Мовсесьяна с поста спортивного директора ПФК ЦСКА.

«Не думаю, что отставка Мовсесьяна из ЦСКА сильно повлияет на клуб. У ЦСКА всегда были хорошие кадровые резервы. Гинер с Бабаевым найдут достойного человека на эту должность. Трудно судить, возникла ли отставка по инициативе Марко Николича. Спортивный директор — это такая должность, которая не подчиняется главному тренеру. Наверное, советы Николича слушали, но руководство само принимало это решение», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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