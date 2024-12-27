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Николай Наумов: в словах Абаскаля про «Спартак» есть доля правды

Николай Наумов: в словах Абаскаля про «Спартак» есть доля правды
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слова бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что сегодняшняя команда красно-белых была полностью подготовлена и создана его тренерским штабом.

«Что касается слов Абаскаля про «Спартак», так часто говорят бывшие тренеры. Но в его словах есть определённая доля правды, потому что состав команды остался практически таким же, хотя добавилось пару футболистов. Однако неправильно говорить, что Абаскаль сделал нынешний «Спартак». Команду делает весь клуб: от уборщицы до президента. Роль Абаскаля есть, но не более того», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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