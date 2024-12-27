Матеус Кунья прокомментировал гол прямым ударом с углового в ворота «Манчестер Юнайтед»

Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья прокомментировал свой гол прямым ударом с углового в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура английской Премьер-Лиги (2:0).

«Я бил, мы отрабатываем на тренировках такие удары. Со второй попытки мне повезло, и я забил гол», — приводит слова Куньи ВВС.

Отметим, что в нынешнем сезоне это уже второй случай, когда «красные дьяволы» пропускают гол подобным образом. До этого манкунианцам прямым ударом с углового забил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в игре 1/4 финала Кубка лиги (4:3), которая состоялась 19 декабря.

«Вулверхэмптон» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-й строчке, заработав 22 очка за 18 игр. На первом месте располагается «Ливерпуль», у которого 42 очка после 17 матчей.