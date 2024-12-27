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Globe Soccer Awards — 2024: где смотреть трансляцию и во сколько начало награждения

Globe Soccer Awards — 2024: где смотреть трансляцию и во сколько начало награждения
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Сегодня, 27 декабря, состоится награждение Globe Soccer Awards, которое определит лучшего тренера, игрока, вратаря, полузащитника, защитника и нападающего уходящего года. Начало трансляции — в 18:55 мск. В прямом эфире награждение покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Globe Soccer Awards — ежегодная церемония награждения, на которой определяются люди, добившиеся наибольших достижений в футбольной среде. Победители в различных номинациях определяются путём голосования.

В прошлом году лучшим футболистом был признан нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), тренером — Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Лучшим игроком Ближнего Востока стал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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