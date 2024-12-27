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Пятницкий: после Тулы семь месяцев просидел без предложений. Бывшие партнёры не звали

Пятницкий: после Тулы семь месяцев просидел без предложений. Бывшие партнёры не звали
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий рассказал, почему приостановилась его тренерская карьера в России. Сейчас он возглавляет молодёжную команду «Динамо» Самарканд из Узбекистана. По словам специалиста, он семь месяцев ждал серьёзных предложений из России, но так и не получил их.

— После того как закончил работу в Туле, я просидел семь месяцев — никаких серьёзных предложений. Серьёзные — в плане спортивных достижений.

— Бывшие партнёры, которые при должностях, не звали поработать?
— Нет, ничего такого не было, — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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