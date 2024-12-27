Коул Палмер прокомментировал поражение «Челси» в матче с «Фулхэмом»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал поражение от «Фулхэма» в добавленное время в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (1:2).

«Это футбол, такое случается. Мы потеряли контроль на 20 минут, и они забили два гола. Мы выигрывали большую часть игры, но проигрывать в концовке всегда очень сложно. В первом тайме мы играли хорошо. Мы контролировали игру. У нас было довольно много моментов. Во второй половине мы немного потеряли контроль. Это хорошая команда, они любят бегать, действовать напрямую, поэтому мы попались на их игру и поплатились за это. Я не думаю, что мы потеряли энергию или интенсивность, как сказал тренер, мы просто потеряли контроль над матчем и превратили его в игру, в которой они лучше нас. Нам нужно постараться лучше управлять игрой.

Это хорошая возможность научиться, отдохнуть, восстановиться и сыграть через три дня снова. Мы просто продолжаем идти вперёд. Мы знали, что не сможем побеждать в каждой игре. Это первый сезон менеджера с нами, и мы учимся. Все с самого начала говорили, что мы не претендуем на титул, мы просто играем, побеждаем, становимся лучше как команда, растём, и это то, что мы делаем», — приводит слова Палмера пресс-служба клуба на своём официальном сайте.