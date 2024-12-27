Кечинов: Николсон — не нападающий для серьёзных задач, которые стоят перед «Спартаком»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о возможном уходе из команды Шамара Николсона.

«Николсон находится в обойме «Спартака», это самое главное. Были моменты, когда Станкович полностью доверял Шамару, он выходил и забивал. Сейчас ставка делается на тройку нападения: Угальде, Бонгонда и Барко, но Николсон в ближайшем резерве. Он первый на подхвате. Сейчас рано говорить, что ему надо менять клуб, как минимум нужно доиграть до конца сезон.

Но, на мой взгляд, Николсон не нападающий для больших целей, не для серьёзных задач, которые стоят перед «Спартаком». Он подходит командам, которые могут быть в пятёрке РПЛ, но не для борьбы за чемпионство», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

27-летний Николсон стал игроком «Спартака» в январе 2022 года и выиграл с командой Кубок России. В нынешнем сезоне Шамар провёл 14 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.