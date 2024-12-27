Юрист Прокопец: в международном сообществе уже привыкли без России жить

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

— В международном сообществе уже как-то привыкли без России жить. Небо не упало на землю после санкций и отстранений россиян. В мире посмотрели, что всё нормально – ничего не произошло.

– Мы видим, как в тех же летних видах спорта россиянам, по крайней мере, дают право выступать в нейтральном статусе. ФИФА и УЕФА на такое точно не могут пойти?

– Нет. Думаю, аналогия неправильная. ФИФА и УЕФА точно не будут так делать, — приводит слова юриста «Матч ТВ».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).