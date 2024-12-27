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Тренер молодёжки «Ахмата» высказался об обвинении игроков «Пари НН-М» за договорной матч

Тренер молодёжки «Ахмата» высказался об обвинении игроков «Пари НН-М» за договорной матч
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Главный тренер молодёжной команды грозненского «Ахмата» Иса Байтиев высказался об обвинении игроков «Пари НН-М» за договорной матч.

«Для меня шок, что наш матч с молодёжной командой «Пари НН» признали договорным. Не знаю, с кем договаривался футболист «Пари НН», но в моей команде таких игроков нет. Мы сыграли 1:1. Какой может быть договорняк? Футболист сам с собой договаривался? Со стороны абсолютно не было видно ничего подозрительного.

Мы думали, что легко их обыграем, но была равная битва и тяжёлая игра для нас. Мы могли выиграть и проиграть. Мне только что брат скинул новость о том, что этот матч признали договорным. Я вам гарантирую, что наша команда не играет договорные игры. Я обязательно ещё несколько раз просмотрю этот матч, потому что интересно. Кому нужно сдавать игру в 1-м туре чемпионата? Все борются и хотят что-то доказать», — сказал Байтиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 26 декабря состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого от футбола были отстранены пять футболистов: Никита Милюков, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов, Денис Чупрунов. Санкции коснулись футболистов, игравших за молодёжную команду «Пари НН» с «Ахматом» и с ЦСКА в марте 2024 года.

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