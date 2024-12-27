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Легенда «Спартака» Пятницкий: если Соболев последовательный человек — уйдёт из «Зенита»

Легенда «Спартака» Пятницкий: если Соболев последовательный человек — уйдёт из «Зенита»
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий предположил, что нападающий Александр Соболев может покинуть «Зенит» в ближайшее время. Прошлым летом форвард перешёл в петербуржский клуб из «Спартака», однако стать основным игроком в новой команде за дебютные полгода не сумел.

«Думаю, Соболев перейдёт из «Зенита» в другой клуб. Если он последовательный человек, то так и сделает. Если в «Зените» не удаётся стать основным игроком, лидером команды, а ему, как и в «Спартаке», важно играть, то он уйдёт», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

В первой части сезона РПЛ Соболев не отметился ни одним результативным действием за «Зенит».

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