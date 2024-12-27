Глава КДК Григорьянц высказался об отстранении игроков «Пари НН-М» за договорной матч

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался об отстранении игроков «Пари НН-М» за договорной матч.

«РФС ведёт системную работу по борьбе с договорными матчами и влиянием на результат. Тот человек, который был непосредственно причастен к организации договорного матча, получил максимально возможное наказание – пожизненное отстранение от футбольной деятельности. Это значит, что он никогда не сможет официально работать и играть в футбольном клубе. Надеюсь, этот случай станет хорошим уроком для молодых футболистов.

Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьёзным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — приводит слова Григорьянца сайт РФС.

Напомним, 26 декабря состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, по итогам которого от футбола были отстранены пять футболистов: Никита Милюков, Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов, Денис Чупрунов. Санкции коснулись футболистов, игравших за молодёжную команду «Пари НН» с «Ахматом» и с ЦСКА в марте 2024 года.