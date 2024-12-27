Гладилин: Николсон не может играть в «Спартаке», всю тактику нужно менять под него

Известный российский специалист Валерий Гладилин высказался о нападающем «Спартака» Шамаре Николсоне. Ранее издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что агент Николсона ищет форварду новый клуб. В нынешнем сезоне Шамар забил три гола в рамках РПЛ.

«Агент Николсона прав, что ищет футболисту новый клуб, ведь он находится в расцвете сил и хочет играть. Шамар не может играть в «Спартаке», ведь всю тактику нужно будет менять под него, хотя есть Угальде. Николсон — хороший футболист, но у него нет места в стартовом составе команды. Так что уход — правильный вариант», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.