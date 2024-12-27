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Пятницкий: разрыв контракта — логичное завершение карьеры Промеса в «Спартаке»

Пятницкий: разрыв контракта — логичное завершение карьеры Промеса в «Спартаке»
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Экс-игрок сборной России, пятикратный чемпион России Андрей Пятницкий высказался об уходе Квинси Промеса из «Спартака» в 2024 году.

«Я застал уход Промеса из «Спартака», когда ещё жил в России. Квинси был уже не тот ещё до того, как произошли события со следствием. Хоть он и забивал, но был не тем игроком. Он мне перестал нравиться по-футбольному. Разрыв контракта — вполне логичное завершение его карьеры в «Спартаке», — сказал Пятницкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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