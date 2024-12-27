«Оренбург» опубликовал новогодний ролик в социальной сети

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала в социальной сети VK видеоролик, посвящённый надвигающемуся Новому году.

По итогам осенней части нынешнего сезона «Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание южноуральцев от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, от гарантирующего сохранение прописки в РПЛ 12-го места — восемь очков.

На первой строчке в турнирной таблице располагается «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у санкт-петербургского «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 37 очков.