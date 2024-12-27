Глава «Зенита» Медведев — об Аршавине: плох тот солдат, что не мечтает быть генералом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что он хочет стать президентом петербуржского клуба. Функционер отметил, что у Аршавина действительно есть такая перспектива — он понимает футбол. Сейчас Андрей занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

«Плох тот солдат, лейтенант или даже полковник, который не мечтает быть генералом. Андрей понимает футбол как игру, на должности заместителя председателя правления познаёт футбольный менеджмент. Так что перспектива есть», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.