Винисиус Жуниор — лучший игрок года по версии ESPN

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии американского спортивного вещателя ESPN.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 20 матчах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.