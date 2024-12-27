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Винисиус Жуниор — лучший игрок года по версии ESPN

Винисиус Жуниор — лучший игрок года по версии ESPN
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Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии американского спортивного вещателя ESPN.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 20 матчах, в которых забил 13 голов и сделал девять результативных передач.

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