Ван Нистелрой назвал команду, у которой есть большие шансы выиграть АПЛ

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой считает, что у «Ливерпуля» есть большие шансы выиграть английскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона. Накануне, 26 декабря, «Лестер» уступил «Ливерпулю» (1:3) в матче 18-го тура АПЛ.

«В Премьер-лиге никогда нельзя загадывать наперёд. Но, глядя на «Ливерпуль», на стабильность этой команды, я могу сказать, что у них есть большие шансы выиграть АПЛ. Мы же должны продолжать своё развитие. У нас был план на игру, игроки точно знали, что нужно делать, и делали это», — приводит слова ван Нистелроя Liverpool.com.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.