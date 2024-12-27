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Ван Нистелрой назвал команду, у которой есть большие шансы выиграть АПЛ

Ван Нистелрой назвал команду, у которой есть большие шансы выиграть АПЛ
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Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой считает, что у «Ливерпуля» есть большие шансы выиграть английскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона. Накануне, 26 декабря, «Лестер» уступил «Ливерпулю» (1:3) в матче 18-го тура АПЛ.

«В Премьер-лиге никогда нельзя загадывать наперёд. Но, глядя на «Ливерпуль», на стабильность этой команды, я могу сказать, что у них есть большие шансы выиграть АПЛ. Мы же должны продолжать своё развитие. У нас был план на игру, игроки точно знали, что нужно делать, и делали это», — приводит слова ван Нистелроя Liverpool.com.

По состоянию на сегодняшний день «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

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