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«Байер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Дисаси

«Байер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Дисаси
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Леверкузенский «Байер» интересуется французским центральным защитником «Челси» Акселем Дисаси, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны туринского «Ювентуса». Также сообщалось, что главный тренер «синих» Энцо Мареска против ухода Дисаси.

Напомним, Аксель Дисаси перешёл в «Челси» из «Монако» летом 2023 года. По информации Transfermarkt, «синие» заплатили за футболиста € 45 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость защитника оценивается в € 30 млн.

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