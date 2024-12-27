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Агент Ямаля: Ламин обязательно подпишет новый контракт с «Барселоной»

Агент Ямаля: Ламин обязательно подпишет новый контракт с «Барселоной»
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Жорже Мендеш, агент 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, высказался о возможном продлении контракта футболиста с «блауграной». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

«Ламин Ямаль обязательно подпишет новый контракт с «Барселоной». Ламин должен остаться в «Барселоне». Я не могу сказать когда, но это обязательно произойдёт. У него был феноменальный 2024 год, а лично для меня он стал лучшим игроком в мире в прошлом году в составе сборной Испании и «Барселоны», — приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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