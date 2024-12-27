Нигматуллин: главное, чтобы генерал Медведев не увидел в Аршавине конкуренцию

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин отреагировал на слова Андрея Аршавина о том, что он хочет стать президентом «Зенита».

«Какой солдат не мечтает быть генералом? Желание Аршавина — это абсолютно нормально. Самое главное, чтобы генерал Медведев в этот момент не увидел конкуренции и не отправил Андрея в другую команду. Конечно, прикольно и любопытно будет понаблюдать за Аршавиным на таком посту. Он уже получил определённое образование для работы в спортивном менеджменте и хорошо знает футбол.

Однако не быстро можно дойти до президентства клуба с той должности, на которой Аршавин находится сейчас. Нужен большой опыт и знание многих внутренних процессов. Желаю, чтобы мечта осуществилась», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.