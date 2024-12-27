ЦСКА заинтересован в подписании форварда сборной Эквадора — Trivela

Московский ЦСКА заинтересован в подписании 21-летнего нападающего бельгийского «Серкль Брюгге» и сборной Эквадора Алана Минды, сообщает Trivela.

По информации источника, интерес к футболисту также проявляют «Монако» и бразильский «Фламенго».

Нападающий выступает за бельгийский клуб с лета 2023 года, куда он перешёл из эквадорского «Индепендьенте дель Валье». В нынешнем сезоне Минда принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение игрока с «Серкль Брюгге» рассчитано до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алана в € 6 млн.

Также в активе игрока 12 матчей и два гола за основную сборную Эквадора.